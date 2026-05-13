Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко, якобы, возобновит свою карьеру.

Об этом пишет издание The Ring со ссылкой на собственные источники.

Ломаченко возобновит карьеру

Контракт Ломаченко с Top Rank истекает 12 мая, и сейчас он является свободным агентом.

Сейчас смотрят

По данным издания, 38-летний Ломаченко заинтересован только в «престижных» поединках и не намерен участвовать в подготовительных боях.

Последний раз боксер выходил на ринг в мае 2024 года, когда нокаутировал Джорджа Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона IBF в легком весе.

Двукратный олимпийский чемпион вел переговоры о бое с Джервонтой Дэвисом осенью 2024 года, но испытывал проблемы со спиной, что заставило его объявить о завершении карьеры в июне прошлого года.

Издание утверждает, что Ломаченко сейчас чувствует себя лучше и планирует провести еще несколько поединков. Это может включать повторный бой с Дэвисом.

Также отмечается, что Ломаченко и в дальнейшем может сотрудничать с Top Rank.

Василий Ломаченко дебютировал в профи в 2013 году. Он является двукратным олимпийским чемпионом (золото Игр-2008 в весе до 57 кг и Олимпиады-2012 в категории до 60 кг).

За время профессиональной карьеры завоевал титулы чемпиона мира в полулегком, втором полулегком и легком весе по версиям WBO, WBA Super, WBC, IBF и The Ring.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.