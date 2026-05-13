Спутниковый центр ЕС привлекут к мониторингу перемирия в Украине — Каллас
- Евросоюз намерен привлечь свой Спутниковый центр для мониторинга прекращения огня в Украине после заключения предстоящего перемирия.
- Помимо гарантий безопасности, ЕС будет отслеживать российский теневой флот и помогать выявлять схемы обхода санкций.
Спутниковый центр Европейского Союза может осуществлять мониторинг прекращения огня в рамках гарантий безопасности Украины после заключения мирного соглашения с Россией.
Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас после заседания Совета ЕС по вопросам безопасности 12 мая.
ЕС о мониторинге прекращения огня в Украине
Европейский Союз предлагает мониторинг прекращения огня с помощью спутников как одну из гарантий безопасности Украины.
– Мы продвигаем нашу работу над гарантиями безопасности ЕС для Украины, когда будет перемирие. Это включает усиление Спутникового центра ЕС, чтобы он также мог оказывать поддержку по мониторингу прекращения огня, – утверждает она.
По словам Каллас, европейские спутники также могут отслеживать “теневой флот” России и помогать предотвращать обход санкций.
Она рассказала, что министры стран Евросоюза обсудили модернизацию двух центров обучения украинских военных.
Вице-президент Еврокомиссии поблагодарила страны-члены, которые уже предоставили финансирование для этого.