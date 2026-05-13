Спутниковый центр Европейского Союза может осуществлять мониторинг прекращения огня в рамках гарантий безопасности Украины после заключения мирного соглашения с Россией.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас после заседания Совета ЕС по вопросам безопасности 12 мая.

– Мы продвигаем нашу работу над гарантиями безопасности ЕС для Украины, когда будет перемирие. Это включает усиление Спутникового центра ЕС, чтобы он также мог оказывать поддержку по мониторингу прекращения огня, – утверждает она.

По словам Каллас, европейские спутники также могут отслеживать “теневой флот” России и помогать предотвращать обход санкций.

Она рассказала, что министры стран Евросоюза обсудили модернизацию двух центров обучения украинских военных.

Вице-президент Еврокомиссии поблагодарила страны-члены, которые уже предоставили финансирование для этого.

Источник : Європейська правда

