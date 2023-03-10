Март, 09 в 23:15

Украина выдержала российский массированный удар, но нельзя позволить России шантажировать мир ударами, которые обесточивают атомные объекты, как это произошло с Запорожской АЭС.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 9 марта.

Он сообщил, что провел сегодня несколько совещаний о последствиях массированного удара РФ по инфраструктуре.

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— Очередная попытка государства-террориста воевать против цивилизованности привела к временным отключениям электричества, тепла, воды в некоторых наших регионах и городах. Российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев. Мои соболезнования семьям, — сказал он.

По его информации, восстановительные работы на энергообъектах продолжаются весь день. Самая сложная ситуация в Харькове и Житомирской области, непростая ситуация в Одессе, в Днепропетровской области, в Киеве и в Запорожье.

— Ремонтные бригады, энергетики, местные власти, центральная власть — все будут работать столько, сколько надо, чтобы восстановить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы. Я благодарю всех, кто работает ради этого. Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы Россия не делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства России в этом не помогут, — сказал он.

Президент поблагодарил всех воинов Воздушных сил, а особенно — 138-й Днепровской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитным ракетным бригадам, которые отличились в защите от российского налета в ночь на 9 марта.

Владимир Зеленский также имел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в том числе и об энергетической поддержке Украины.

— Я проинформировал о последствиях удара государства-террориста. Я благодарен госпоже Урсуле за соответствующую помощь, которая предоставляется. Конечно, мы обсудили и вопрос давления на Россию за террор. Санкционное давление. То, как расширить санкции, — сказал он.

Украинский лидер сообщил, что в результате массированного удара РФ Запорожская атомная станция была снова отключена от энергосети.

— Это критическая ситуация. И Россия сознательно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах. Это просто уже по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником любых отношений в атомной сфере. А значит, чем быстрее российская атомная отрасль окажется под санкциями, тем безопаснее будет миру.

Президент подчеркнул, что сегодня нельзя оставить государству-террористу никакой возможности использовать любые атомные объекты в мире для террора.

Во время разговора с президентом Еврокомиссии был положительно оценен прогресс Украины на антикоррупционном направлении. В частности, утверждение Антикоррупционной стратегии и назначение нового директора НАБУ, сообщил Зеленский.

— Это важно в контексте нашего дальнейшего движения в евроинтеграции до начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, — сказал он.

Кроме того, украинский лидер провел встречу с представителями культурного сообщества Украины: театр, кино, музыка, литература, государственные культурные институты, общественные инициативы. На мероприятии были также представлены Шевченковский комитет и украинские журналисты.

— Мы говорили о том, как усилить возможности украинской культуры в коммуникации с миром ради поддержки Украины. Дипломатия, журналистика и культура — это три сферы, которые делают больше всего, чтобы мир понимал нашу борьбу и помогал. Также, конечно, мы говорили и о наших собственных национальных потребностях, — сказал он.

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня важно, чтобы опыт полномасштабной войны, украинских воинов, и того, через что они проходят на фронте, — чтобы весь этот опыт был описан украинцами.

— Украина достигла наибольшего национального единства в своей истории. Украина объединила мир. Украинцы вдохновляют сотни других народов тем, как защищают свое государство и свободу. И будет правильно, чтобы все это отражалось именно украинской культурой, именно нашими институтами, нашими людьми. Украинским кино, украинским театром, украинской литературой, украинской музыкой, украинскими музеями, украинским визуальным искусством. Чтобы во всем этом был сохранен настоящий опыт тех, кто проходит войну, кто на передовой, кто действительно переживает то, что означает: боритесь — поборете, — сказал он.

Президент добавил, что в течение встречи прозвучало немало идей, которые государство “может и должно сделать”, а есть то, что зависит от самого культурного сообщества.