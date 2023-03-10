Березень, 09 в 23:15

Україна витримала російський масований удар, але не можна дозволити Росії шантажувати світ ударами, які знеструмлюють атомні об’єкти, як це сталось з Запорізькою АЕС.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 9 березня.

Він повідомив, що провів сьогодні кілька нарад щодо наслідків масованого удару РФ по інфраструктурі.

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– Чергова спроба держави-терориста воювати проти цивілізованості призвела до тимчасових відключень електрики, тепла, води в деяких наших регіонах і містах. Російські ракети сьогодні забрали життя шести українців. Мої співчуття родинам, – сказав він.

За його інформацією, відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають увесь день. Найскладніша ситуація в Харкові та Житомирській області, непроста ситуація в Одесі, у Дніпропетровській області, у Києві та в Запоріжжі.

– Ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада – усі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми. Я дякую всім, хто працює заради цього. Ми вже показали, на що здатна Україна. І скільки б Росія не робила підлостей, наша держава і народ все одно не будуть у кайданах. Ні ракети, ні звірства Росії в цьому не допоможуть, – сказав він.

Президент подякував усім воїнам Повітряних сил, а особливо – 138-й Дніпровській, 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, що відзначилися у захисті від російського нальоту в ніч на 9 березня.

Володимир Зеленський також мав розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема й про енергетичну підтримку України.

– Я поінформував про наслідки удару держави-терориста. Я вдячний пані Урсулі за відповідну допомогу, яка надається. Звичайно, ми обговорили і питання тиску на Росію за терор. Санкційний тиск. Те, як розширити санкції, – сказав він.

Український лідер повідомив, що внаслідок масованого удару РФ Запорізьку атомну станцію було знову відключено від енергомережі.

– Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних об’єктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути добросовісним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу.

Президент наголосив, що сьогодні не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об’єкти у світі для терору.

Під час розмови з президентом Єврокомісії було позитивно оцінено прогрес України на антикорупційному напрямі. Зокрема, затвердження Антикорупційної стратегії та призначення нового директора НАБУ, повідомив Зеленський.

– Це важливо в контексті нашого подальшого руху в євроінтеграції до початку переговорів про членство України в Євросоюзі, – сказав він.

Крім того, український лідер провів зустріч із представниками культурної спільноти України: театр, кіно, музика, література, державні культурні інституції, громадські ініціативи. На заході були також представлені Шевченківський комітет та українські журналісти.

– Ми говорили про те, як посилити можливості української культури в комунікації зі світом заради підтримки України. Дипломатія, журналістика та культура – це три сфери, які роблять найбільше, щоб світ розумів нашу боротьбу та допомагав. Також, звісно, ми говорили і про наші власні національні потреби, – сказав він.

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні важливо, щоб досвід повномасштабної війни, українських воїнів, і того, через що вони проходять на фронті, – щоб увесь цей досвід був описаний українцями.

– Україна досягла найбільшої національної єдності у своїй історії. Україна об’єднала світ. Українці надихають сотні інших народів тим, як захищають свою державу і свободу. І буде правильно, щоб усе це віддзеркалювалося саме українською культурою, саме нашими інституціями, нашими людьми. Українським кіно, українським театром, українською літературою, українською музикою, українськими музеями, українським візуальним мистецтвом. Щоб у всьому цьому був збережений справжній досвід тих, хто проходить війну, хто на передовій, хто справді переживає те, що означає: боріться – поборете, – сказав він.

Президент додав, що впродовж зустрічі прозвучало чимало ідей, які держава “може і повинна зробити”, а є те, що залежить від самої культурної спільноти.