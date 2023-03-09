Март, 09 в 21:11

Генерал-майора Олега Сахона назначили заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Соответствующий указ №143/2023 в четверг, 9 марта, подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее Олег Сахон занимал должность начальника Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии.

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В марте 2020 года Зеленский присвоил ему воинское звание генерал-майор.

В 2017 году на Луганщине во взаимодействии с СБУ и силами контрдиверсионной борьбы Олег Сахон участвовал в проведении удачной специальной операции в районе населенных пунктов Новозвановка и Троицкое.

В результате подразделениями Нацгвардии были задержаны 28 человек, которые непосредственно имели отношение к незаконным вооруженным формированиям. Двое боевиков, которые оказали сопротивление, уничтожены.

Олег Сахон был отмечен государственными наградами: медалью За безупречную службу III степени, орденом Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В 2022 году Сахон участвовал в обороне Харькова от российских захватчиков.

Фото: Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии