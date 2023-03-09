Зеленский назначил Олега Сахона заместителем командующего Нацгвардии
Генерал-майора Олега Сахона назначили заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
Соответствующий указ №143/2023 в четверг, 9 марта, подписал президент Владимир Зеленский.
Ранее Олег Сахон занимал должность начальника Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии.
В марте 2020 года Зеленский присвоил ему воинское звание генерал-майор.
В 2017 году на Луганщине во взаимодействии с СБУ и силами контрдиверсионной борьбы Олег Сахон участвовал в проведении удачной специальной операции в районе населенных пунктов Новозвановка и Троицкое.
В результате подразделениями Нацгвардии были задержаны 28 человек, которые непосредственно имели отношение к незаконным вооруженным формированиям. Двое боевиков, которые оказали сопротивление, уничтожены.
Олег Сахон был отмечен государственными наградами: медалью За безупречную службу III степени, орденом Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого III степени.
В 2022 году Сахон участвовал в обороне Харькова от российских захватчиков.
Фото: Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии