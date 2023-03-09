Зеленський призначив Олега Сахона заступником командувача Нацгвардії
Генерал-майора Олега Сахона призначили заступником командувача Національної гвардії України.
Відповідний указ №143/2023 у четвер, 9 березня, підписав президент Володимир Зеленський.
Раніше Олег Сахон обіймав посаду начальника Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії.
У березні 2020 року Зеленський присвоїв йому військове звання генерал-майор.
У 2017 році на Луганщині у взаємодії з СБУ та силами контрдиверсійної боротьби Олег Сахон брав участь у проведенні вдалої спеціальної операції в районі населених пунктів Новозванівка та Троїцьке.
У результаті підрозділами Нацгвардії було затримано 28 осіб, які безпосередньо мали стосунок до незаконних збройних формувань. Двох бойовиків, які чинили опір, знищено.
Олег Сахон був відзначений державними нагородами: медаллю За бездоганну службу ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
У 2022 році Сахон брав участь в обороні Харкова від російських загарбників.