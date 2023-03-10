Март, 10 в 15:43

Украина пока не получала американские зенитные ракетные системы Patriot. Украинцы узнают, что эта система ПВО прибыла, когда она впервые собьет российский самолет.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

– Нет пока, не видел. Когда будет – узнаете, когда будет сбит первый рашистский самолет, — подчеркнул он.

Спикер уточнил, что многие сейчас спрашивают, способны ли комплексы Patriot сбивать российские гиперзвуковые ракеты Кинжал. Игнат отметил, что это станет известно только после применения Patriot в Украине.

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– Затрудняюсь ответить, никто еще не делал этого. Будем пробовать, пытаться сбивать и Кинжалы. Но сказать сейчас трудно, способен ли этот комплекс такое делать, нужно воплощать это на практике, — заявил Игнат

В последнее время несколько раз появлялась информация, что Украина якобы уже получила систему ПВО Patriot.

В частности, сегодня издание Financial Times сообщило, что в Украину якобы прибыла одна из двух систем Patriot, которые должны предоставить США и Германия. Однако она еще не была введена в эксплуатацию. Пусковые установки Patriot пообещали предоставить и Нидерланды.

Ранее западные СМИ обнародовали заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о якобы прибытии в Украину системы ПВО Patriot. Позже в польском министерстве отметили, что появление такой информации связано с ошибкой при переводе: Блащак имел в виду, что положительное решение относительно Patriot было принято благодаря усилиям Варшавы.

В Воздушных силах ВСУ тогда также опровергали, что Украина получила эту систему ПВО.