Март, 10 в 21:38

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как он вместе с другими людьми 10 марта прощался с героем Украины Дмитрием Коцюбайло на псевдо Да Винчи.

– Трудно подобрать слова. Они не помогут погасить боль утраты. Да Винчи присоединился к нашей военной семье девять лет тому назад. Совсем молодой парень с искренними глазами, который ничего и никогда не боялся. Я хорошо знал Дмитрия. Вокруг него объединялись люди с общей целью – бороться за свою страну. Путь к нашей победе – очень трудный. И цена этой победы – жизнь лучших воинов, – написал он в Telegram.

Я хорошо знал Дмитрия: Залужный пришел попрощаться с Героем Украины Коцюбайло / 4 фотографии

На снимках видно, что в последний путь Да Винчи пришли провожать очень много людей, среди которых был и сам Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов, министр обороны Алексей Резников.

Напомним, что Дмитрий Коцюбайло погиб в бою за Бахмут.

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Фото: Валерий Залужный