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Факти / Україна

Я добре знав Дмитра: Залужний прийшов попрощатися з Героєм України Коцюбайлом

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Я добре знав Дмитра: Залужний прийшов попрощатися з Героєм України Коцюбайлом

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як 10 березня він разом з іншими людьми прощався із героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі.

– Важко підібрати слова. Вони не допоможуть загасити біль втрати. Да Вінчі приєднався до нашої військової сім’ї дев’ять років тому. Зовсім молодий хлопець зі щирими очима, який нічого і ніколи не боявся. Я добре знав Дмитра. Навколо нього об’єднувалися люди зі спільною метою – боротися за свою країну. Шлях до нашої перемоги – дуже важкий. І ціна цієї перемоги – життя найкращих воїнів, – написав він у Telegram.

Я добре знав Дмитра: Залужний прийшов попрощатися з Героєм України Коцюбайлом / 4 фотографии

На знімках видно, що в останній шлях Да Вінчі прийшло проводжати багато людей, серед яких був і сам Залужний, керівник ГУР Кирило Буданов та міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, що Дмитро Коцюбайло загинув у бою за Бахмут.

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Фото: Валерій Залужний

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