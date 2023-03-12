В воздухе чувствуется запах контрнаступления: все подразделения Гвардии наступления почти сформированы

Март, 12 в 13:56

Заявки для участия в Гвардии наступления с февраля подали 28 тыс. добровольцев. Сейчас практически все подразделения уже сформированы.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Министр рассказал, что заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через соответствующий сайт. Из-за достаточно жесткого выбора не всем удалось попасть в подразделения.

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— Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны, и там не все выдерживают, — сказал Клименко.

По его словам, обучение будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, ГПСУ и Нацполиции, которые все сейчас называются Гвардией наступления.

По его словам, подразделения фактически сформированы, и сегодня набирают уже дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее.

Одну из таких баз, где обучают гвардейцев, посетил фронтмен группы Антитела Тарас Тополя.

— На улице весна, и в воздухе чувствуется запах контрнаступления, — сказал музыкант в видеоролике с полигона.