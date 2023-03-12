У повітрі відчувається запах контрнаступу: всі підрозділи Гвардії наступу майже сформовані

Березень, 12 в 13:56

Заявки для участі в Гвардії наступу з лютого подали 28 тис. добровольців. Наразі практично всі підрозділи вже сформовані.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Міністр розповів, що заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через відповідний сайт. Через досить жорсткий вибір не усім вдалося потрапити до підрозділів.

Зараз дивляться

— Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни, і там не всі витримують, — сказав Клименко.

За його словами, навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються Гвардією наступу.

За його словами, підрозділи фактично сформовані, сьогодні набирають вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє.

Одну з таких баз, де навчають гвардійців, відвідав фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя.

— На вулиці весна, і в повітрі відчувається запах контрнаступу, – сказав музикант у відеоролику з полігону.