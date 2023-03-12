У військовій частині на Житомирщині офіцер побив солдата-строковика, у командуванні відреагували

Березень, 12 в 15:53

В одній з військових частин на Житомирщині спалахнув скандал. Молодший лейтенант побив солдата-строковика, а потім записав звернення з вибаченнями.

Відповідне відео з побиттям з’явилось у мережі. На ньому видно, як чоловік жорстоко б’є іншого з ноги.

Згодом з’явилося відео з вибаченнями офіцера. Він представився як Вітусевич Віктор Анатолійович. За його словами, причиною такого вчинку став нібито алкоголь в армії.

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– Я був неправий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Але хочу сказати, що алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всього підрозділу, де б він не був – на навчанні чи у районі бойових дій. Це неприпустимо і треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії, – сказав він.

На скандал відреагували у командуванні частини. 190 навчальний центр Житомирського району смт Гуйва повідомив, що вже розпочато службове розслідування із залученням Військової служби правопорядку, контррозвідки, Державного бюро розслідувань тощо.

– Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде ухвалено відповідні рішення, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов’язків до кінця розслідування.