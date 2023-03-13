Март, 13 в 11:06

В Винницкой области СБУ задержала пособника РФ, который после освобождения Херсона пытался сбежать в Приднестровье.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Указано, что коллаборантом оказался неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Белозерского района Херсонской области.

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После захвата части южного региона мужчина добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. По данным контрразведки СБУ, злоумышленник сдавал карательным отрядам россиян места пребывания участников движения сопротивления и их семей.

— За свою “лояльность” получил от руководства местной оккупационной администрации “особый статус”, который предусматривал разрешение на мародерство и свободное передвижение по району. Часть из награбленного должен был отдавать российским оккупантам, — говорится в сообщении.

Был неоднократно судим и помогал оккупантам. СБУ задержала пособника РФ, который пытался сбежать в Приднестровье / 3 фотографии

После освобождения Херсона злоумышленник сбежал в Винницкую область под видом переселенца. Там он поселился в одном из приграничных с непризнанным Приднестровьем поселков и подыскивал способы нелегального выезда за пределы Украины.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору). Мужчину взяли под стражу. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.