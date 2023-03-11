Организовал трансляцию российских телеканалов в Купянске: СБУ задержала коллаборанта

Март, 11 в 12:48

В Харьковской области задержали местного жителя, который во время оккупации Купянска добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

За это россияне назначили его в оккупационной администрации “исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций”.

Колоборант организовал трансляцию центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения, использовав телекоммуникационное оборудование Купянской телебашни.

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Таким образом РФ распространяла в городе дезинформацию о войне и программы кремлевских пропагандистов.

На основании собранных доказательств фигуранту объявлено подозрение по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Подозреваемому грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.