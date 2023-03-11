Организовал трансляцию российских телеканалов в Купянске: СБУ задержала коллаборанта
В Харьковской области задержали местного жителя, который во время оккупации Купянска добровольно пошел на сотрудничество с врагом.
За это россияне назначили его в оккупационной администрации “исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций”.
Колоборант организовал трансляцию центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения, использовав телекоммуникационное оборудование Купянской телебашни.
Таким образом РФ распространяла в городе дезинформацию о войне и программы кремлевских пропагандистов.
На основании собранных доказательств фигуранту объявлено подозрение по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Подозреваемому грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.