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Факты / Происшествия

Организовал трансляцию российских телеканалов в Купянске: СБУ задержала коллаборанта

Валентина Летяк, редактор ленты
СБУ
Фото: СБУ

В Харьковской области задержали местного жителя, который во время оккупации Купянска добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

За это россияне назначили его в оккупационной администрации “исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций”.

Колоборант организовал трансляцию центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения, использовав телекоммуникационное оборудование Купянской телебашни.

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Таким образом РФ распространяла в городе дезинформацию о войне и программы кремлевских пропагандистов.

На основании собранных доказательств фигуранту объявлено подозрение по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Подозреваемому грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ
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