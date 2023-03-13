Березень, 13 в 11:06

На Вінниччині СБУ затримала пособника РФ, який після звільнення Херсона намагався втекти до Придністров’я.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Зазначено, що колаборантом виявився неодноразово засуджений за тяжкі злочини мешканець Білозерського району Херсонської області.

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Після захоплення частини південного регіону чоловік добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами. За даними контррозвідки СБУ, зловмисник здавав каральним загонам росіян місця перебування учасників руху опору та їхніх сімей.

– За свою “лояльність” отримав від керівництва місцевої окупаційної адміністрації “особливий статус”, який передбачав дозвіл на мародерство та вільне пересування районом. Частину з награбованого мав віддавати російським окупантам, – йдеться в повідомленні.

Був неодноразово засуджений і допомагав окупантам. СБУ затримала пособника РФ, який намагався втекти до Придністров’я / 3 фотографии

Після звільнення Херсона зловмисник втік до Вінницької області під виглядом переселенця. Там він оселився в одному із прикордонних з невизнаним Придністров’ям селищ та підшукував способи нелегального виїзду за межі України.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Чоловіка взяли під варту. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.