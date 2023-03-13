ГБР расследует факт избиения солдата-срочника в Житомирской области, командиру грозит до 12 лет тюрьмы

Март, 13 в 12:39

Работники ГБР начали досудебное расследование по факту избиения командиром взвода одной из воинских частей в Житомирской области подчиненного солдата.

Указано, что 11 марта 2023 года в Интернете появилось видео с избиением срочника его командиром. В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в тот же день после обеда.

— Из объяснений младшего лейтенанта “воспитательную беседу” с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата якобы в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении Госбюро расследований в Telegram.

В ведомстве добавили, что сейчас жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Сейчас смотрят

Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Ранее в СМИ появилось видео с избиением солдата офицером. На нем видно, как мужчина жестоко бьет другого с ноги.

Впоследствии появилось видео с извинениями командира. Он представился как Витусевич Виктор Анатольевич. По его словам, причиной такого поступка стал якобы алкоголь в армии.