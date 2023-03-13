ДБР розслідує факт побиття солдата-строковика на Житомирщині, командиру загрожує до 12 років в’язниці
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата.
Зазначено, що 11 березня 2023 року в інтернеті з’явилося відео з побиттям строковика його командиром. Під час перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду.
– З пояснень молодшого лейтенанта “виховну бесіду” із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння, – йдеться у повідомленні Держбюро розслідувань у Telegram.
У відомстві додали, що наразі життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.
Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.
Раніше у ЗМІ з’явилось відео з побиттям солдата офіцером. На ньому видно, як чоловік жорстоко б’є іншого з ноги.
Згодом з’явилося відео з вибаченнями командира. Він представився як Вітусевич Віктор Анатолійович. За його словами, причиною такого вчинку став нібито алкоголь в армії.