​ДБР розслідує факт побиття солдата-строковика на Житомирщині, командиру загрожує до 12 років в’язниці

Березень, 13 в 12:39

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата.

Зазначено, що 11 березня 2023 року в інтернеті з’явилося відео з побиттям строковика його командиром. Під час перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду.

– З пояснень молодшого лейтенанта “виховну бесіду” із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння, – йдеться у повідомленні Держбюро розслідувань у Telegram.

У відомстві додали, що наразі життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.

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Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Раніше у ЗМІ з’явилось відео з побиттям солдата офіцером. На ньому видно, як чоловік жорстоко б’є іншого з ноги.

Згодом з’явилося відео з вибаченнями командира. Він представився як Вітусевич Віктор Анатолійович. За його словами, причиною такого вчинку став нібито алкоголь в армії.