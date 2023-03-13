Март, 13 в 8:00

Глава Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрий Макаров ушел в отставку с должности.

Обновлено 13 марта. На своей странице в Facebook Макаров отметил, что выступил с инициативой дополнить список номинаций дополнительными премиями За вклад в победу, ведь исходил из того, что в этом году комитет не счел возможным присудить награду в двух номинациях.

По его словам, с начала полномасштабной войны появилось невероятное количество стоящих художественных произведений, проектов и явлений, которые буквально приближают нашу победу. Макаров отметил, что эту идею поддержал глава государства Владимир Зеленский.

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— Офис президента принял мою инициативу, задержал обнародование результатов конкурса 2023 с целью объявить победителей всех вместе 22 мая (тоже часть моего предложения) — отметил Макаров.

К сожалению, предложение Юрия Макарова натолкнулось на агрессивное непонимание. Многие из представителей художественного сообщества и неравнодушных граждан восприняли этот шаг как политическую спекуляцию.

Члены Комитета по Национальной премии считают, что инициатива Макарова приведет к девальвации высшей государственной награды, сказал он.

— Вынужден отметить, что категорически не согласен с ними. Поскольку я невольно выступил “возбудителем” никому не нужных конфликтов в команде… после долгих раздумий не вижу другого выхода, как сложить с себя полномочия главы и члена Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко, — подытожил Юрий Макаров.

Ранее председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко заявил в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку о решении уйти в отставку.

— Я эту кашу заварил и должен нести ответственность. Если я подам в отставку с этой должности, я думаю, что это будет правильно. Я еще не решил, но, по крайней мере, позволяю себе говорить об этом вслух на многомиллионную аудиторию, — сказал он.

Соответствующее заявление Макаров сделал на фоне того, что члены Шевченковского комитета не поддерживают его инициативу о введении новой номинации За вклад в победу.

— Если ты хочешь, чтобы это была Шевченковская премия — то указ о Шевченковской премии 2023 года может быть один. Это элементарно, но я об этом не знал. Члены комитета в своем большинстве мою инициативу не одобряют. Из 16 человек минимум 12 категорически против, и не намерены принимать в этом участие. Они считают, что это девальвация премии, неправильная процедура, — пояснил Макаров.

Отметим, что в этом году вокруг Национальной премии имени Тараса Шевченко разгорелся скандал. Впервые за много лет премию не вручили 9 марта, в день рождения поэта.

Победителей определили еще 15 февраля. По процедуре имена лауреатов премии становятся известны, когда президент Владимир Зеленский подписывает указ о награждении.

Как впоследствии сообщил Макаров, он предложил дополнить премию дополнительной номинацией За вклад в победу, поэтому имена победителей не стали обнародовать.

В новую номинацию войдут произведения, написанные в 2022 году “на войне или о войне”.

В ближайшее время Шевченковский комитет вместе с Министерством культуры и Офисом президента должны разработать изменения в положение о премии, объявить прием заявок на участие в дополнительном конкурсе, рассмотреть их и выбрать победителей.

Это все нужно сделать до 22 мая, поскольку именно в день перезахоронения Тараса Шевченко планируют объявить всех победителей премии. Лауреаты из пяти категорий стали известны вчера, 11 марта.