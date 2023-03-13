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Очільник Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров пішов у відставку з посади.

Оновлено 13 березня. На своїй сторінці у Facebook Макаров зауважив, що виступив з ініціативою доповнити список номінацій додатковими преміями За внесок у перемогу, адже виходив із того, що цьогоріч комітет не визнав за можливе присудити нагороду у двох номінаціях.

За його словами, від початку повномасштабної війни з’явилася неймовірна кількість вартісних мистецьких творів, проєктів і явищ, які буквально наближають нашу перемогу. Макаров наголосив, що цю ідею підтримав глава держави Володимир Зеленський.

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– Офіс президента пристав на мою ініціативу, затримав оприлюднення результатів конкурсу 2023 з метою оголосити переможців усіх разом 22 травня (теж частина моєї пропозиції) – наголосив Макаров.

На жаль, пропозиція Юрія Макарова наштовхнулося на агресивне нерозуміння. Багато хто з представників мистецької спільноти й небайдужих громадян сприйняли цей крок як політичну спекуляцію.

Члени Комітету з Національної премії вважають, що ініціатива Макарова призведе до девальвації найвищої державної нагороди, сказав він.

– Змушений зазначити, що категорично не погоджуюся з ними. Оскільки я мимоволі виступив “збудником” нікому не потрібних конфліктів у команді … після довгих роздумів не бачу іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка, – підсумував Юрій Макаров.

Раніше голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка заявив в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку про рішення піти у відставку.

– Я цю кашу заварив і маю нести відповідальність. Якщо я подам у відставку з цієї посади, я думаю, що це буде правильно. Я ще не вирішив, але принаймні дозволяю собі говорити про це вголос на багатомільйонну аудиторію, – сказав він.

Відповідну заяву Макаров зробив на тлі того, що члени Шевченківського комітету не підтримують його ініціативу щодо запровадження нової номінації За внесок у перемогу.

– Якщо ти хочеш, щоб це була Шевченківська премія – то указ про Шевченківську премію 2023 року може бути один. Це елементарно, але я про це не знав. Члени комітету в своїй більшості мою ініціативу не схвалюють. З 16 людей мінімум 12 категорично проти, і не мають наміру брати в цьому участь. Вони вважають, що це девальвація премії, неправильна процедура, – пояснив Макаров.

Зазначимо, що цьогоріч навколо Національної премії імені Тараса Шевченка розгорівся скандал. Уперше за багато років премію не вручили 9 березня, у день народження поета.

Переможців визначили ще 15 лютого. За процедурою імена лауреатів премії стають відомі, коли президент Володимир Зеленський підписує указ про нагородження.

Як згодом повідомив Макаров, він запропонував доповнити премію додатковою номінацією За внесок у перемогу, тому імена переможців не стали оприлюднювати.

До нової номінації увійдуть твори, написані у 2022 році “на війні чи про війну”.

Найближчим часом Шевченківський комітет разом із Міністерством культури та Офісом президента мають розробити зміни до положення про премію, оголосити приймання заявок на участь у додатковому конкурсі, розглянути їх і обрати переможців.

Це все потрібно зробити до 22 травня, адже саме в день перепоховання Тараса Шевченка планують оголосити усіх переможців премії. Лауреати з п’яти категорій стали відомі вчора, 11 березня.