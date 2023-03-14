Масштабный пожар: в Симферополе горит склад
14 марта в пока оккупированном Симферополе горит склад.
В МЧС России заявляют, что огонь охватил 1 тыс. кв. м.
К ликвидации привлекли ориентировочно три десятка спасателей и семь единиц техники.
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По предварительной информации, пострадавших нет.
К слову, всю ночь боролись с пожаром и в городе Тавда Свердловской области РФ.
Там загорелся металлический ангар. Площадь пожара составила 1 600 кв. м.
На борьбу с огнем бросили около 25 спасателей и шесть единиц техники.
По предварительной информации, в Тавде, как и в Симферополе, чрезвычайная ситуация также обошлась без пострадавших.
Пожарные сейчас проливают и разбирают конструкции.
Источник: МЧС России
Фото: МЧС России