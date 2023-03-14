Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Масштабный пожар: в Симферополе горит склад

Татьяна Забожко, редактор ленты
Пожежа в Сімферополі 14 березня 2023

14 марта в пока оккупированном Симферополе горит склад.

В МЧС России заявляют, что огонь охватил 1 тыс. кв. м.

К ликвидации привлекли ориентировочно три десятка спасателей и семь единиц техники.

Сейчас смотрят
Пожежа в Сімферополі 14 березня 2023
Пожежа в Сімферополі 14 березня 2023
Масштабный пожар: в Симферополе горит склад / 2 фотографии

По предварительной информации, пострадавших нет.

К слову, всю ночь боролись с пожаром и в городе Тавда Свердловской области РФ.

Там загорелся металлический ангар. Площадь пожара составила 1 600 кв. м.

На борьбу с огнем бросили около 25 спасателей и шесть единиц техники.

По предварительной информации, в Тавде, как и в Симферополе, чрезвычайная ситуация также обошлась без пострадавших.

Пожарные сейчас проливают и разбирают конструкции.

Источник: МЧС России

Фото: МЧС России

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка