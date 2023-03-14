Март, 14 в 6:29

14 марта в пока оккупированном Симферополе горит склад.

В МЧС России заявляют, что огонь охватил 1 тыс. кв. м.

К ликвидации привлекли ориентировочно три десятка спасателей и семь единиц техники.

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По предварительной информации, пострадавших нет.

К слову, всю ночь боролись с пожаром и в городе Тавда Свердловской области РФ.

Там загорелся металлический ангар. Площадь пожара составила 1 600 кв. м.

На борьбу с огнем бросили около 25 спасателей и шесть единиц техники.

По предварительной информации, в Тавде, как и в Симферополе, чрезвычайная ситуация также обошлась без пострадавших.

Пожарные сейчас проливают и разбирают конструкции.

Источник: МЧС России

Фото: МЧС России