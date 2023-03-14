Березень, 14 в 6:29

14 березня в поки що окупованому Сімферополі горить склад.

У МНС Росії заявляють, що вогонь охопив 1 тис. кв. м.

До ліквідації залучили орієнтовно три десятки рятувальників та сім одиниць техніки.

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Масштабна пожежа: у Сімферополі горить склад / 2 фотографии

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До слова, усю ніч приборкували пожежу і в місті Тавда Свердловської області РФ.

Там загорівся металевий ангар. Площа пожежі становила 1 600 кв. м.

На боротьбу з вогнем кинули майже 25 рятувальників та шість одиниць техніки.

За попередньою інформацією, у Тавді, як і в Сімферополі, надзвичайна ситуація теж минула без постраждалих.

Наразі пожежники проливають та розбирають конструкції.

Джерело: МНС Росії

Фото: МНС Росії