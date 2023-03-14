Масштабна пожежа: у Сімферополі горить склад
14 березня в поки що окупованому Сімферополі горить склад.
У МНС Росії заявляють, що вогонь охопив 1 тис. кв. м.
До ліквідації залучили орієнтовно три десятки рятувальників та сім одиниць техніки.
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Масштабна пожежа: у Сімферополі горить склад / 2 фотографии
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
До слова, усю ніч приборкували пожежу і в місті Тавда Свердловської області РФ.
Там загорівся металевий ангар. Площа пожежі становила 1 600 кв. м.
На боротьбу з вогнем кинули майже 25 рятувальників та шість одиниць техніки.
За попередньою інформацією, у Тавді, як і в Сімферополі, надзвичайна ситуація теж минула без постраждалих.
Наразі пожежники проливають та розбирають конструкції.
Джерело: МНС Росії
Фото: МНС Росії