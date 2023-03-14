Обсудили помощь Украине и санкции против РФ. Байден встретился с Сунаком

Март, 14 в 9:16

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели встречу в Сан-Диего (США), во время которой обсудили ряд глобальных вопросов.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

— Лидеры обменялись мнениями по ряду глобальных вопросов, в том числе вызовов, которые создает Китай, а также нашей общей приверженности миру и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, они отметили неизменную поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ, — говорится в сообщении.

Указано, что лидеры стран подчеркнули важность продолжать предоставление Украине военной, экономической и гуманитарной помощи, а также принимать экономические меры для противодействия способности Москвы вести войну.

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Источник: Белый дом