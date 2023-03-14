Обсудили помощь Украине и санкции против РФ. Байден встретился с Сунаком
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели встречу в Сан-Диего (США), во время которой обсудили ряд глобальных вопросов.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
— Лидеры обменялись мнениями по ряду глобальных вопросов, в том числе вызовов, которые создает Китай, а также нашей общей приверженности миру и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, они отметили неизменную поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ, — говорится в сообщении.
Указано, что лидеры стран подчеркнули важность продолжать предоставление Украине военной, экономической и гуманитарной помощи, а также принимать экономические меры для противодействия способности Москвы вести войну.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак призвал НАТО разработать гарантии безопасности для Украины до июля.
Источник: Белый дом