Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Обсудили помощь Украине и санкции против РФ. Байден встретился с Сунаком

Бедрак Виктория, редактор ленты
Обсудили помощь Украине и санкции против РФ. Байден встретился с Сунаком
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели встречу в Сан-Диего (США), во время которой обсудили ряд глобальных вопросов.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

— Лидеры обменялись мнениями по ряду глобальных вопросов, в том числе вызовов, которые создает Китай, а также нашей общей приверженности миру и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, они отметили неизменную поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ, — говорится в сообщении.

Указано, что лидеры стран подчеркнули важность продолжать предоставление Украине военной, экономической и гуманитарной помощи, а также принимать экономические меры для противодействия способности Москвы вести войну.

Сейчас смотрят

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак призвал НАТО разработать гарантии безопасности для Украины до июля.

Читайте
Администрация Байдена разрешила украинским беженцам оставаться в США еще один год

Источник: Белый дом

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка