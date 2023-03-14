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Rheinmetall заявляет, что может обеспечить Украину снарядами, но не хватает заказов

Бедрак Виктория, редактор ленты
Rheinmetall заявляет, что может обеспечить Украину снарядами, но не хватает заказов
Фото: Генштаб ВСУ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что промышленность сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, если правительства увеличат расходы настолько, чтобы удвоить производственные мощности.

Об этом сказал гендиректор концерна Армин Паппергер и интервью Bloomberg.

— Мне нужны заказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо, — заявил он.

Директор также отметил, что в этом году концерн будет производить снаряды примерно на две трети своих мощностей, несмотря на заявления европейских и украинских политиков, что количество снарядов будет решающим фактором в войне.

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Ранее стало известно, что в Украине может появиться завод по производству танков Panther. Немецкий концерн Rheinmetall уже ведет переговоры с Киевом по строительству такого предприятия.

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Источник: Bloomberg
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