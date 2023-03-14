Rheinmetall заявляет, что может обеспечить Украину снарядами, но не хватает заказов
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что промышленность сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, если правительства увеличат расходы настолько, чтобы удвоить производственные мощности.
Об этом сказал гендиректор концерна Армин Паппергер и интервью Bloomberg.
— Мне нужны заказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо, — заявил он.
Директор также отметил, что в этом году концерн будет производить снаряды примерно на две трети своих мощностей, несмотря на заявления европейских и украинских политиков, что количество снарядов будет решающим фактором в войне.
Ранее стало известно, что в Украине может появиться завод по производству танков Panther. Немецкий концерн Rheinmetall уже ведет переговоры с Киевом по строительству такого предприятия.