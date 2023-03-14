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Факты / Україна

Украина обвиняет двух снайперов РФ в изнасиловании четырехлетнего ребенка и его матери в Киевской области — Reuters

Бедрак Виктория, редактор ленты
Требует проверки
російські окупанти
Фото: Getty Images

Украина обвиняет двух российских снайперов в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на материалы украинской прокуратуры.

Издание пишет, что оба солдата-насильники были снайперами, в возрасте 32 и 28 лет. Известно, что имя младшего — Евгений Чернокнижный. Мужчины вместе с еще четырьмя военными РФ являются фигурантами одного из самых масштабных расследований сексуального насилия со времен полномасштабного вторжения.

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Reuters пишет, что этот эпизод был частью серии сексуальных преступлений, которые российские военные 15 отдельной мотострелковой бригады совершили в четырех домах Броварского района в марте 2022 года.

По данным, на которые ссылается издание, россияне в состоянии алкогольного опьянения ворвались во двор дома, где жила молодая семья. Захватчики избили мужчину металлическим горшком, а затем заставили встать на колени. В это время его жена подвергалась групповому изнасилованию. Затем насилие совершили и в отношении 4-летнего ребенка.

После этого нападения двое военных вошли в соседний дом пожилой пары. Там они избили их и изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку, которые находились в доме. В другом месте, где жило несколько семей, солдаты загнали всех на кухню и изнасиловали группой 15-летнюю девушку и ее мать, говорится в материале.

Указано, что все упомянутые жертвы выжили, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Ранее NYT сообщило, что Международный уголовный суд откроет два дела о преступлениях РФ против Украины.

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Источник: Reuters
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