Международный уголовный суд откроет два дела о преступлениях РФ против Украины — NYT

Март, 13 в 16:29

Обвинение России в похищении украинских детей и умышленное нанесение даров по гражданской инфраструктуре — Международный уголовный суд планирует открыть два дела о военных преступлениях, связанных с полномасштабным вторжением в Украину.

МУС будет добиваться выдачи ордеров на арест нескольких лиц, причастных к этим преступлениям, пишет издание The New York Times со ссылкой чиновников, которые знакомы с этим процессом.

— Эти дела являются первыми международными обвинениями, выдвинутыми с начала конфликта, и появились после месяцев работы специальных следственных групп. В них утверждается, что Россия похищала украинских детей и подростков и отправляла их в российские лагеря перевоспитания, а также, что Кремль намеренно обстреливал объекты гражданской инфраструктуры, — говорится в публикации.

Прокурор МУС Карим Хан сначала должен представить свои обвинения коллегии судей по досудебному следствию, которые решат, соблюдены ли правовые нормы для выдачи ордеров на арест, или следователям нужно больше доказательств.

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Однако пока непонятно, кому суд планирует предъявить обвинение по каждому делу, поскольку в прокуратуре в ответ на запрос издания заявили, что “не обсуждают публично детали, связанные с продолжающимися расследованиями”.

Некоторые эксперты и дипломаты говорят, что это может быть российский диктатор Владимир Путин, поскольку МУС не признает иммунитет главы государства по делам, связанным с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.

Вероятность судебного разбирательства эксперты считают низкой, поскольку такие дела не рассматриваются заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.

Ранее судья Народного суда в Гааге Стивен Реп заявил, что для создания трибунала над Владимиром Путиным и другими виновниками войны в Украине необходимо успешное голосование в Генеральной ассамблее ООН.

По его словам, Россия, безусловно, будет ветировать создание такого суда Совбезом ООН, но у нее нет права вето в Генассамблее.

4 марта генпрокуроры стран, входящих в Совместную следственную группу (JIT), подписали соглашение о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии России, который заработает летом 2023 года.

Создание этого центра — первый шаг на пути к созданию Специального трибунала по осуждению преступления агрессии РФ в отношении Украины.