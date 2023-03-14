Зеленый курс и восстановление по новым стандартам: Шмыгаль о ключевых задачах в энергетике
Ключевой задачей на энергетическом фронте является начало восстановления системы по новым стандартам, строительство новых объектов и усиление уже существующих.
Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
– Ключевая задача сейчас — это начать восстановление энергетики по новым стандартам, будем строить новые объекты и усиливать уже существующие. Подготовка к отопительному сезону 2023-2024 годов начинается уже сейчас, будем увеличивать пропускную способность для импорта-экспорта со странами ЕС, — отметил он.
Кроме того, премьер добавил, что планируется внедрение в Украине Европейского зеленого курса, особое внимание будет уделяться зеленой энергетике. Также целью является утверждение Кабмином долгосрочной стратегии развития водородной энергетики.
Фото: Денис Шмыгаль