Зеленый курс и восстановление по новым стандартам: Шмыгаль о ключевых задачах в энергетике

Март, 14 в 16:50

Ключевой задачей на энергетическом фронте является начало восстановления системы по новым стандартам, строительство новых объектов и усиление уже существующих.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Ключевая задача сейчас — это начать восстановление энергетики по новым стандартам, будем строить новые объекты и усиливать уже существующие. Подготовка к отопительному сезону 2023-2024 годов начинается уже сейчас, будем увеличивать пропускную способность для импорта-экспорта со странами ЕС, — отметил он.

Кроме того, премьер добавил, что планируется внедрение в Украине Европейского зеленого курса, особое внимание будет уделяться зеленой энергетике. Также целью является утверждение Кабмином долгосрочной стратегии развития водородной энергетики.

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Фото: Денис Шмыгаль