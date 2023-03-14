Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону и безопасность – Шмыгаль

Март, 14 в 16:11

13 марта на заседании Кабмина утвердили План приоритетных действий правительства на 2023 год, одним из которых является военная программа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что все налоги, которые платят граждане и бизнес, будут направлены на нужды обеспечения обороноспособности Украины.

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– Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность. На новое оружие, новую технику, лучшее обеспечение украинской армии, — добавил Шмыгаль.

Среди ключевых задач в этой сфере:

развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний;

сотрудничество с партнерами для совместного производства новых вооружений;

вовлечение частного сектора в развитие оборонно-промышленного комплекса. Государственно-частное партнерство. Технологии двойного назначения;

разминирование деоккупированных территорий;

реализация Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер сообщил, что документ будет направлен на систематизацию работы Кабмина и центральных органов исполнительной власти. Также в документе предусмотрено увеличение ответственности для должностных лиц, поскольку в каждом пункте прописаны сроки и исполнители тех или иных задач.