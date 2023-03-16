Вероятно заменит военный: в ОП о новом главе Луганской ОВА
Новым главой Луганской ОВА может стать военный.
Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
— В случае Луганской области, руководителем будет вероятнее всего человек военный, собственно, это и была мотивация. По-прежнему есть такое намерение во всех прифронтовых и откровенно фронтовых, как в случае с Луганской областью, регионах, иметь в должности руководителя именно военного человека. Фамилию пока назвать не могу, – объяснил Никифоров.
При этом Сергей Гайдай, который до 15 марта занимал должность главы Луганской ОВА, прокомментировал свое увольнение.
– Все нормально. Нет никаких претензий по работе. Это как на фронте есть ротация, кого-то перекидают, чтобы усилить другое направление фронта. Так и здесь: все планово, – сказал Гайдай.
Информация о его отставке начала появляться в январе 2023 года. СМИ сообщали о возможном назначении его послом в Казахстане, тогда Сергей Гайдай о своей вероятной отставке говорил так:
— Готов работать и в другом направлении, если так определит президент.
Отвечая на вопрос, он подтвердил, что такое предложение обсуждалось:
— У меня есть данное предложение, которое обсуждалось некоторое время назад.
Никифоров на вопрос, будет ли Сергей Гайдай назначен послом в Казахстан ответил:
– Должно быть соответствующее решение, до подписи решение комментировать я не могу.
Фото: Facebook Сергея Гайдая