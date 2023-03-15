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Факты / Україна

Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА — указы

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА — указы
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства в среду, 15 марта.

В указах говорится об увольнении:

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  • Сергея Гайдая с должности главы Луганской областной государственной администрации;
  • Максима Марченко с должности главы Одесской областной государственной администрации;
  • Сергея Гамалия с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации.

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