Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА — указы
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.
Соответствующие указы появились на сайте главы государства в среду, 15 марта.
В указах говорится об увольнении:
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- Сергея Гайдая с должности главы Луганской областной государственной администрации;
- Максима Марченко с должности главы Одесской областной государственной администрации;
- Сергея Гамалия с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации.