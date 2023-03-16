Ймовірно замінить військовий: в ОП про нового очільника Луганської ОВА

Березень, 15 в 23:09

Новим очільником Луганської ОВА може стати військовий.

Про це заявив речник президента Сергій Нікіфоров.

– У випадку Луганської області, керівником буде найімовірніше людина військова, власне, це і була мотивація. Як і раніше, є такий намір у всіх прифронтових та відверто фронтових, як у випадку з Луганською областю, регіонах, мати на посаді очільника саме військову людину. Прізвище поки назвати не може, — пояснив Нікіфоров.

При цьому Сергій Гайдай, який до 15 березня обіймав посаду голови Луганської ОВА, прокоментував своє звільнення.

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– Все нормально. Немає ніяких претензій по роботі. Це як на фронті є ротація, когось перекидують, щоб підсилити інший напрямок фронту. Так і тут: все планово, — сказав Гайдай.

Інформація про його відставку почала з’являтись у січні 2023 року. ЗМІ повідомляли про можливе призначення його послом у Казахстані, тоді Сергій Гайдай про свою імовірну відставку казав так:

– Готовий працювати і на іншому напрямку, якщо так визначить президент.

Відповідаючи на питання він підтвердив, що така пропозиція обговорювалась:

– У мене є дана пропозиція, яка обговорювалась певний час тому.

Нікіфоров на питання, чи буде Сергій Гайдай призначений послом до Казахстану відповів:

– Має бути відповідне рішення, до підпису рішення коментувати про це я не можу.

Фото: Facebook Сергія Гайдая