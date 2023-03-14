Март, 14 в 16:05

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уходит со своей должности и может стать послом в Казахстане.

Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Журналисты утверждают, что Гайдай может объявить о решении уйти в отставку уже завтра, 15 марта.

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Такой шаг может быть связан с назначением его на должность посла Украины в Казахстане. Эта страна якобы должна предоставить агреман на назначение нового посла после проведения внеочередных выборов в парламент, которые состоятся 19 марта.

Издание также сообщает, что на должность нового главы Луганской ОВА Офис президента Украины сейчас рассматривает несколько кандидатур среди военных.

Информацию о возможном увольнении Гайдая обнародовал и народный депутат Алексей Гончаренко.

– По Сергею Гайдаю – информацию могу подтвердить. Его действительно рассматривают на должность посла в Казахстане, – написал Гончаренко в Telegram-канале.

Сам Сергей Гайдай свою возможную отставку пока не комментировал.

Слухи о его переводе послом Украины в Казахстан появлялись еще в начале 2023 года. Тогда Гайдай эти сообщения не подтвердил, однако отметил, что может согласиться на должность посла, если получит такое предложение.

– Если предложат и президент скажет. Сейчас идет война. Я как офицер команды президента не буду спорить – я выполню то, что мне поручено. Пока никаких документов нет. Я работаю до последнего дня и буду работать, пока президент либо что-то не предложит, либо, возможно, куда-то переведут, — подчеркивал тогда Гайдай.

Сергей Гайдай стал главой Луганской ОВА 25 октября 2019 года. До этого он занимал должность главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Предыдущего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского президент Владимир Зеленский уволил в октябре прошлого года. Вероятной причиной могло стать интервью посла местному блогеру по поводу войны в Украине. Из-за этих высказываний Министерство иностранных дел Казахстана выражало протест Врублевскому.

Фото: Facebook-страница Сергея Гайдая