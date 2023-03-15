Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА – укази

Березень, 15 в 17:13

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посад очільників Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрації.

Відповідні укази з’явилися на сайті глави держави у середу, 15 березня.

В указах йдеться про звільнення:

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Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;

Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що вчора Кабінет міністрів погодив звільнення цих голів ОВА.

Нещодавно з’явилася непідтверджена інформація, що відставка Сергія Гайдая пов’язана із призначенням його послом до Казахстану.

За даними анонімних джерел, Казахстан має надати агреман на призначення нового посла вже після проведення позачергових парламентських виборів, запланованих на 19 березня.