Била и поила водкой, чтобы не лаял. В Киеве полицейские спасли щенка от жестокой владелицы

Март, 16 в 13:34

В Киеве полицейские спасли трехмесячного щенка от жестокой владелицы. Песик уже имеет новую семью.

Историю спасения собачки рассказали в пресс-службе полиции Киева.

В прошлом месяце инспекторы по противодействию домашнему насилию Денис Матвиенко и Алла Вангородская-Кротких получили вызов о конфликте между соседями.

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Разобравшись в ситуации, полицейские собирались уже выходить, как в это время в комнате заявительницы услышали жалобный лай.

Среди разбросанных вещей заметили маленького щенка таксы, который был раздражен и выглядел напуганным. На вопрос правоохранителей, почему собака находится в таком состоянии женщина отвечать отказалась.

От соседей стражи порядка узнали, что владелица животного постоянно совершает ссоры, издевается над щенком, привязывает его к батарее и бьет.

— Ни разу нарушительница не выгуливала собаку на улице и морила ее голодом. Соседи, кто как мог подкармливали животное. Чтобы четвероногий менее раздражал женщину и не лаял — она подпаивала его водкой. В квартире мы не нашли ни корма, ни других продуктов для щенка, не говоря уже о посуде или других вещах для него, — рассказал старший лейтенант полиции Денис Матвиенко.

Правоохранители изъяли животное и передали ветеринарам для осмотра и оценки состояния его здоровья, а на злоумышленницу составили протокол за жестокое обращение с животным. Суд оштрафовал женщину на 3400 гривен.

— В клинике собаке стало плохо, ему диагностировали тяжелую инфекционную болезнь и нам сообщили, что отсчет жизни пошел на часы. Врачи помогли быстро отыскать нужную вакцину, поэтому я с коллегой ее приобрели. Благодаря неравнодушию и профессионализму работников Центр защиты животных собачку удалось выходить и спасти во второй раз, — добавляет полицейский.

За все время спасения щенка Денис настолько к нему привязался, что когда узнал о решении суда и что собаку владелице больше не вернут, решил забрать ее себе.

— Песика я назвал Боб или ласково — Бабаныч и для меня он настоящий друг, о котором я мечтал, но долго не решался брать из-за постоянной занятости на работе. Сейчас с ним помогает моя девушка. Боб уже отошел от болезни, вернулся к счастливой жизни и играет с удовольствием, — отмечает он.

Источник: полиция Киева