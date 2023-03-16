Била та поїла горілкою, щоб не скавчав. У Києві поліцейські врятували цуценя від жорстокої власниці

Березень, 16 в 13:34

У Києві поліцейські врятували тримісячне цуценя від жорстокої власниці. Песик вже має нову родину.

Історію порятунку собаки розповіли у пресслужбі поліції Києва.

Минулого місяця інспектори з протидії домашньому насильству Денис Матвіенко та Алла Вангородська-Кроткіх отримали виклик про конфлікт між сусідами.

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Розібравшись у ситуації, поліцейські збирались вже виходити, як в цей час у кімнаті заявниці почули жалібне скавчання.

Посеред розкиданих речей помітили маленьке цуценя такси, яке було знервоване та виглядало наляканим. На запитання правоохоронців, чому собака знаходиться в такому стані жінка відповідати відмовилась.

Від сусідів охоронці порядку дізнались, що власниця тварини постійно вчиняє сварки, знущається над цуценям, прив’язує його до батареї та б’є.

– Жодного разу порушниця не вигулювала песика на вулиці та морила його голодом. Сусіди, хто як міг підгодовували тварину. Аби чотирилапий менш дратував жінку та не скавчав – вона підпаювала його горілкою. В квартирі ми не знайшли ані корму, ані інших харчів для цуценяти, не кажучи вже про посуд або інші речі для нього, – розповів старший лейтенант поліції Денис Матвієнко.

Правоохоронці вилучили тварину та передали ветеринарам для огляду та оцінки стану її здоров’я, а на зловмисницю склали протокол за жорстоке поводження з твариною. Суд оштрафував жінку на 3400 гривень.

– У клініці песику стало зле, йому діагностували важку інфекційну хворобу і нам повідомили, що відлік життя пішов на години. Лікарі допомогли швидко відшукати потрібну вакцину, тож я з колегою її придбали. Завдяки небайдужості та професійності працівників Центр захисту тварин собачку вдалось виходити та врятувати вдруге, – додає поліцейський.

За весь час рятування цуценяти Денис настільки до нього прив’язався, що коли дізнався про рішення суду і що собаку власниці більш не повернуть, вирішив забрати її собі.

– Песика я назвав Боб або лагідно – Бабанич і для мене він справжній друг, про якого я мріяв, але довго не вагався брати через постійну зайнятість на роботі. Зараз із ним допомагає моя дівчина. Боб вже відійшов від хвороби, повернувся до щасливого життя і грається з задоволенням, – зазначає він.

Джерело: поліція Києва