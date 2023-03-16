СБУ разоблачила агентурную группу разведки РФ, которая сообщала врагу позиции ВСУ под Бахмутом

Март, 16 в 11:09

В результате спецоперации в Донецкой области разоблачена агентурная группа военной разведки РФ, которая сливала врагу позиции Сил обороны под Бахмутом.

Об этом сообщает СБУ.

В состав вражеской агентуры входили две жительницы Краматорска. Одна из них — медсестра боевого подразделения Теробороны ВСУ.

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По указанию агрессора они собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении. Кроме того, злоумышленницы фиксировали результаты вражеских обстрелов по украинской инфраструктуре для корректировки повторных вражеских ударов.

Контрразведчики СБУ задержали обеих российских агенток во время выполнения ими разведывательного задания. По данным следствия, они находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником российской военной разведки.

— Установлено, что вербовку агенток он осуществлял через представителя разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса южного военного округа ВС РФ, в состав которого входит сын одной из фигуранток, — говорится в сообщении.

В случае захвата региона агрессор обещал своим приспешницам руководящие должности в оккупационной администрации.

Одной из задержанных сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), другой — по ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей.