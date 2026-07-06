После массированного обстрела в ночь на 6 июля ограничено движение поездов на отдельных участках железной дороги в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Ограничение движения поездов в Киевской области 6 июля: что известно

Как уточнили в УЗ, из-за ограничения движения поездов в Киевской области задействованы резервные маршруты.

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— На некоторых участках железной дороги на Киевщине по соображениям безопасности ГСЧС ограничила движение поездов. Следовательно, задействуем резервные объездные маршруты, — говорится в сообщении.

Это касается следующих поездов:

№93 Харьков – Холм;

№134 Каменец-Подольский – Киев;

№94 Холм – Харьков;

№43 Днепр – Ивано-Франковск;

№104 Львов – Лозовая.

Ожидаются задержки в движении этих поездов. Ориентировочное время можно отслеживать на сайте uz-vezemo. Однако все ключевые остановки сохраняются.

Ограничение пригородного движения поездов в Киевской области 6 июля

Киевская кольцевая электричка утром 6 июля едет по полному кольцу. Однако на подъезде к станции Киев-Волынский возможны задержки.

В то же время усложнено пригородное движение на фастовском направлении. Так, поезд №6004 Фастов – Боярка следует с задержкой в два часа.

Местные власти организовали автобусы для “челночного” сообщения между Бояркой и Киевом. Автошаттлы Боярка – Киев будут курсировать между вокзалом в Боярке и станцией метро Теремки в столице и обратно.

Как известно, в ночь на 6 июля враг атаковал Киев ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. В настоящее время известно о значительных разрушениях, по меньшей мере 1 погибших и более чем 40 раненых.

В результате ночной атаки пострадала и Киевская область . Известно об одном погибшем человеке и еще 15 пострадавших.

Фото: Укрзализныця

Источник : Укрзалізниця, КМДА

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