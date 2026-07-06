В Киевской области ограничили движение поездов после ночного обстрела
- В Киевской области ввели ограничение движения поездов после массированной атаки РФ в ночь на 6 июля.
- Усложнено и пригородное движение поездов на фастовском направлении.
После массированного обстрела в ночь на 6 июля ограничено движение поездов на отдельных участках железной дороги в Киевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Ограничение движения поездов в Киевской области 6 июля: что известно
Как уточнили в УЗ, из-за ограничения движения поездов в Киевской области задействованы резервные маршруты.
— На некоторых участках железной дороги на Киевщине по соображениям безопасности ГСЧС ограничила движение поездов. Следовательно, задействуем резервные объездные маршруты, — говорится в сообщении.
Это касается следующих поездов:
- №93 Харьков – Холм;
- №134 Каменец-Подольский – Киев;
- №94 Холм – Харьков;
- №43 Днепр – Ивано-Франковск;
- №104 Львов – Лозовая.
Ожидаются задержки в движении этих поездов. Ориентировочное время можно отслеживать на сайте uz-vezemo. Однако все ключевые остановки сохраняются.
Ограничение пригородного движения поездов в Киевской области 6 июля
Киевская кольцевая электричка утром 6 июля едет по полному кольцу. Однако на подъезде к станции Киев-Волынский возможны задержки.
В то же время усложнено пригородное движение на фастовском направлении. Так, поезд №6004 Фастов – Боярка следует с задержкой в два часа.
Местные власти организовали автобусы для “челночного” сообщения между Бояркой и Киевом. Автошаттлы Боярка – Киев будут курсировать между вокзалом в Боярке и станцией метро Теремки в столице и обратно.
Как известно, в ночь на 6 июля враг атаковал Киев ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. В настоящее время известно о значительных разрушениях, по меньшей мере 1 погибших и более чем 40 раненых.
В результате ночной атаки пострадала и Киевская область . Известно об одном погибшем человеке и еще 15 пострадавших.
Фото: Укрзализныця