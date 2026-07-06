Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду подтвердил, что это будет его последний чемпионат мира.

Об этом он заявил перед матчем 1/8 финала, в котором Португалия сыграет против Испании в понедельник в Арлингтоне, штат Техас.

Роналду сделал заявление

41-летний Роналду участвовал в шести чемпионатах мира — 2006, 2020, 2014, 2018, 2022 и теперь 2026 годов.

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Он стал первым футболистом, забивавшим голы на шести чемпионатах мира, после того как отличился в матче против Узбекистана на групповом этапе.

– Главное – получить от этого как можно больше удовольствия. Это будет мой последний чемпионат мира, но будем надеяться, что завтрашний матч не станет моим последним, — сказал Роналду на предматчевой пресс-конференции.

Криштиану Роналду заявил, что независимо от того, как завершится матч с испанцами, он уйдет с чистой совестью не на 100%, а на 1000%, поскольку отдал футболу всего себя.

— Мне это не нужно, у меня хорошая жизнь, но дело в страсти. Я играю в футбол, потому что люблю его… Надо наслаждаться каждым днем. И я забил три гола (на этом чемпионате мира, — Ред.), у меня не так уж и плохо получается, правда? — сказал он.

Роналду забил два гола против Узбекистана на групповом этапе, а затем реализовал пенальти против Хорватии в 1/16 финала.

Роналду, который в 2016 году выиграл чемпионат Европы вместе со сборной Португалии, подчеркнул, что ему не нужно выигрывать этот чемпионат мира, чтобы пополнить свое портфолио.

– Мне ничего не недостает в жизни. Я не стану больше или меньше Криштиану от того, что выиграю чемпионат мира. У нас есть всё необходимое для победы, но выиграть может только одна страна… Возраст дарит зрелость и опыт, — сказал он.

Чемпионат мира 2030 года планируется провести совместно Португалией, Испанией и Марокко.

Источник : ESPN

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