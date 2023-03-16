Март, 16 в 6:17

Украинские военные за сутки отбили более 75 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 16.03.2023

Потери РФ на 16 марта 2023

личного состава – около 162 560 (+1 040),

танков ‒ 3 504 (+12),

боевых бронированных машин ‒ 6 810 (+11),

артиллерийских систем – 2 539 (+11),

реактивных систем залпового огня – 503 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 265 (+3),

самолетов – 305 (+1),

вертолетов – 289,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 145 (+13),

крылатых ракет ‒ 907,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 394 (+17),

специальной техники – 257.

Полномасштабная война в Украине длится уже 386-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.