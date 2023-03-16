Карта боевых действий на 16.03.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские военные за сутки отбили более 75 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 16.03.2023
Потери РФ на 16 марта 2023
- личного состава – около 162 560 (+1 040),
- танков ‒ 3 504 (+12),
- боевых бронированных машин ‒ 6 810 (+11),
- артиллерийских систем – 2 539 (+11),
- реактивных систем залпового огня – 503 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 265 (+3),
- самолетов – 305 (+1),
- вертолетов – 289,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 145 (+13),
- крылатых ракет ‒ 907,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 394 (+17),
- специальной техники – 257.
Полномасштабная война в Украине длится уже 386-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.