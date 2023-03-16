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Факти / Україна

Карта бойових дій на 16.03.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові за добу відбили понад 75 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 16.03.2023

Карта бойових дій 15 березня 2023

Втрати РФ на 16 березня 2023

  • особового складу ‒ близько 162 560 (+1 040),
  • танків ‒ 3 504 (+12),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 810 (+11),
  • артилерійських систем – 2 539 (+11),
  • реактивних систем залпового вогню – 503 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 265 (+3),
  • літаків – 305 (+1),
  • гелікоптерів – 289,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13),
  • крилатих ракет ‒ 907,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17),
  • спеціальної техніки ‒ 257.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 386-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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