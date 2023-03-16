Карта бойових дій на 16.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 16 в 6:17

Українські військові за добу відбили понад 75 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 16.03.2023

Втрати РФ на 16 березня 2023

особового складу ‒ близько 162 560 (+1 040),

танків ‒ 3 504 (+12),

бойових броньованих машин ‒ 6 810 (+11),

артилерійських систем – 2 539 (+11),

реактивних систем залпового вогню – 503 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 265 (+3),

літаків – 305 (+1),

гелікоптерів – 289,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13),

крилатих ракет ‒ 907,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17),

спеціальної техніки ‒ 257.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 386-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.