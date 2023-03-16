Карта бойових дій на 16.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові за добу відбили понад 75 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 16.03.2023
Втрати РФ на 16 березня 2023
- особового складу ‒ близько 162 560 (+1 040),
- танків ‒ 3 504 (+12),
- бойових броньованих машин ‒ 6 810 (+11),
- артилерійських систем – 2 539 (+11),
- реактивних систем залпового вогню – 503 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 265 (+3),
- літаків – 305 (+1),
- гелікоптерів – 289,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13),
- крилатих ракет ‒ 907,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17),
- спеціальної техніки ‒ 257.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 386-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.