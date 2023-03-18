Март, 17 в 23:35

Павел Рябикин уйдет в отставку с должности главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По данным парламентария, Павел Рябикин поедет в Китай, чтобы возглавить в этой стране должность посла Украины.

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Ярослав Железняк добавил, что Рябикина на посту министра по вопросам стратегических отраслей промышленности сменит бывший глава Укрзализныци Александр Камышин.

Александр Камышин возглавлял правление Укрзализныци с 1 апреля 2022 года (с 11 августа 2021 года исполнял обязанности председателя по февраль текущего года, когда подал в отставку. После увольнения Камышин стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

Перед этим, 17 марта, украинские СМИ сообщали, что Сергей Шкарлет вскоре уйдет с должности министра образования и науки Украины, которую занимал с декабря 2020 года.

Ранее с должности ушел глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Впоследствии он подтвердил информацию, что может стать послом в Казахстане, а вместо него Луганскую ОВА, вероятно, возглавит военный.