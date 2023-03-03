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Факты / Україна / Политика

Подавший в отставку глава Укрзализныци Камышин стал внештатным советником Зеленского

Юлия Соколова, редактор ленты
Олександр Камишін
Фото: УНИАН

Глава правления компании Укрзализныця Александр Камышин, подавший в отставку, стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий указ №127, датированный 3 марта, появился на официальном сайте главы государства.

– Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата), — говорится в документе, подписанном президентом.

27 февраля Александр Камышин объявил, что подает в отставку с поста главы правления АО Укрзализныця. Он уточнил, что “по совместному решению” с вице-премьером Александром Кубраковым возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

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– Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается “железная команда”. Поэтому уверен, что в компании и дальше все будет хорошо, – отметил Камышин.

Александр Камышин возглавил Укрзализныцю в августе 2021 года: сначала как исполняющий обязанности, а затем как полноценный председатель правления.

До этого он работал менеджером в инвестиционной компании Dragon Capital и в компании SCM, основал компании Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm и Fortior Capital.

Исполнять обязанности главы правления Укрзализныци будет Евгений Лященко.

Источник: Офис президента
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