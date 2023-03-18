Березень, 17 в 23:35

Павло Рябікін піде у відставку з посади глави Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За даними парламентаря, Павло Рябікін поїде у Китай, щоб очолити в цій країні посаду посла України.

Зараз дивляться

Ярослав Железняк додав, що Рябікіна на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості змінить колишній очільник Укрзалізниці Олександр Камишін.

Олександр Камишін очолював правління Укрзалізниці з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обовʼязки голови по лютий поточного року, коли подав у відставку.

Після звільнення Камишін став позаштатним радником президента України Володимира Зеленського.

Перед цим, 17 березня, українські ЗМІ повідомляли, що Сергій Шкарлет незабаром піде з посади міністра освіти та науки України, яку обіймав з грудня 2020 року.

Раніше з посади пішов очільник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай. Згодом він підтвердив інформацію, що може стати послом у Казахстані, а замість нього Луганську ОВА, ймовірно, очолить військовий.