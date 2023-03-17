Март, 16 в 22:16

Экс-глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай подтвердил информацию в СМИ, что может стать послом в Казахстане.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Василию Голованову.

— Ситуация с моим увольнением и, надеюсь, скорым назначением на новую должность — это ротация. То есть, на мое место поставят, скорее всего, военного человека, а меня перенаправят на другой фронт… Много направлений есть. В этом случае, я надеюсь, что это будет дипломатическая работа и в очень важном направлении, — сказал он.

Сергей Гайдай подтвердил данные медиа, что под него рассматривалась должность главы дипмиссии Украины в Казахстане.

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— Скорее всего это будет Казахстан. Об этом шла речь. Опять же, все может измениться, у нас война. И если президент увидит меня на другом направлении, то я не буду даже спорить, — рассказал Гайдай.

Бывший руководителем Луганской ОГА отметил, что будет работать на той должности, которую объявит президент Владимир Зеленский, пока не закончится война.

Напомним, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что новым главой Луганской ОГА, вероятно, станет военный.

Накануне украинское правительство согласовало увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОГА, а уже потом президент Зеленский подписал указы об увольнении руководителей администраций этих трех областей.

Фото: Сергій Гайдай