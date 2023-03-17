Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Конкретных договоренностей нет, но работа продолжается: ОП о разговоре Зеленского с Си Цзиньпином

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленський, Сі Цзіньпінь
Фото: Getty Images, Depositphotos

Работа по подготовке разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином продолжается.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

— Конкретных договоренностей относительно такого разговора еще нет. Но эту тему, в частности, обсуждали министры иностранных дел Украины и Китая. Поэтому можно сказать, что работа продолжается, — сказал он в комментарии Украинской правде.

Напомним, 24 февраля Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Сейчас смотрят

Впоследствии в СМИ появилась информация, что после визита в Россию глава Китая планирует провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским. Этот разговор будет первым с начала полномасштабной войны России против Украины.

Читайте
Си Цзиньпин на следующей неделе поедет в РФ для переговоров с Путиным: названы дата и цель

Источник: Украинская правда
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка