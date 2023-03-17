Конкретных договоренностей нет, но работа продолжается: ОП о разговоре Зеленского с Си Цзиньпином
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Работа по подготовке разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином продолжается.
Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
— Конкретных договоренностей относительно такого разговора еще нет. Но эту тему, в частности, обсуждали министры иностранных дел Украины и Китая. Поэтому можно сказать, что работа продолжается, — сказал он в комментарии Украинской правде.
Напомним, 24 февраля Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
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Впоследствии в СМИ появилась информация, что после визита в Россию глава Китая планирует провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским. Этот разговор будет первым с начала полномасштабной войны России против Украины.