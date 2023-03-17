Березень, 17 в 14:28

Робота з підготовки розмови президента Володимира Зеленського із лідером Китаю Сі Цзіньпіном триває.

Про це повідомив речник українського лідера Сергій Никифоров.

– Конкретних домовленостей щодо такої розмови ще немає. Але цю тему, зокрема, обговорювали міністри закордонних справ України та Китаю. Тому можна сказати, що робота триває, – сказав він у коментарі Українській правді.

Нагадаємо, 24 лютого Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що після візиту до Росії очільник Китаю планує провести онлайн-зустріч із Володимиром Зеленським. Ця розмова буде першою від початку повномасштабної війни Росії проти України.