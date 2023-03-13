Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским после того, как встретится с Путиным — СМИ

Март, 13 в 14:18

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, после того, как на следующей неделе он посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Как пишет издание, разговор может состояться в формате видеоконференции. Это будет первое общение президентов Китая и Украины с начала полномасштабного вторжения России.

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– Поездка китайского лидера в Москву, которая якобы может состояться уже на следующей неделе, и планы на общение с Зеленским, вероятно, свидетельствуют о попытках Пекина играть более активную роль посредника для завершения войны, – пишет издание.

Также отмечается, что, кроме Москвы, китайский лидер якобы планирует посетить некоторые европейские столицы, однако точные его планы еще не известны.

Это будет первая серия зарубежных поездок Си Цзиньпина после того, как его беспрецедентно для Китая переизбрали на третий срок президентства.

Напомним, 24 февраля Китай предложил свой так называемый мирный план под названием Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине.