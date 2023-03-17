Март, 17 в 15:45

В пятницу, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте.

Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

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— Руководители разведки рассказали о планах и вероятных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе. Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб, — сообщили в ОП.

Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.

В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родов войск и оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.