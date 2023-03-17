Березень, 17 в 15:45

У п’ятницю, 17 березня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про загальну ситуацію на фронті.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обставини на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.

Зараз дивляться

– Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі. Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб, – повідомили в ОП.

Також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, начальник ГУР Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.