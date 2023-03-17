Украина сохранит поддержку союзников – Дмитрий Кулеба о выборах в США-2024
Украина сможет сохранить поддержку союзников после президентских выборов в США в 2024 году.
Таково мнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба.
По убеждению главы МИД, “Украина сможет пережить любой выбор республиканцев”.
По его словам, самая большая роскошь, которую имеет Украина в США, это двухпартийная поддержка – как в демократическом, так и в республиканском лагере.
– Исторически Украину несправедливо недооценивали, и я сожалею, что понадобилось кровопролитие и разрушительная война, чтобы мир понял, насколько мы круты, – говорит Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба убежден: украинцы всегда будут крутыми, однако миру понадобилось слишком много времени, чтобы это осознать.
Отметим, что уже 60-е выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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