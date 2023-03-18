Март, 18 в 19:16

Российские войска на южных направлениях фронта практически не имеют эффективного снабжения и вряд ли смогут обеспечить передовые подразделения всего Южного направления, если будет повышена интенсивность боевых действий.

Об этом в своем Telegram-канале написал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, южная группировка российского оккупационного войска (РОВ) критически утратила эффективность снабжения и управления передовыми подразделениями.

Сейчас смотрят

— Фактически, с начала 2023 года отмечалось снижение уровня комплектации подразделений РОВ по л/с и технике на левобережной Херсонщине и Запорожской области. Ряд подразделений РОВ на тот момент имел комплектацию по л/с в среднем 70% от штатной, а по технике, в зависимости от типа, комплектация могла составлять 50% и даже 30% от штатной, — написал эксперт.

Коваленко объясняет это тем, что основные потоки материально-технического обеспечения (МТО) идут на Бахмут.

— По мере повышения интенсивности боёв в районе Бахмута, а так же Угледара, Марьинки, Авдеевки и насыщения Луганской области силами и средствами для наступления на Лиман и Купянск, обеспечение Юга ухудшилось в несколько раз и на сегодняшний день утратило минимально-приемлемые для группировки обоймы, — заявил обозреватель.

Он приводит пример, согласно которому, начиная с середины февраля РОВ в Запорожской области сконцентрировали по трасам Т0812 и Т0408 до 11 БТГр. Параллельно размещению войск, планомерно формировался резерв в размере до 6-7 БТГр. Коваленко считает, что такие свидетельства указаны на намерения оккупантов наступать в направлении Орехов и Гуляйполе Запорожской области.

— Но был нюанс. Вся эта, казалось бы угрожающая масса имела большие проблемы с обеспечением. Передовые подразделения не только не получали компенсацию ежедневных потерь по технике, но и даже банально БК. Большинство подразделений вооружены преимущественно стрелковым оружием, — пояснил эксперт.

По словам военно-политического обозревателя, проблема с предоставлением тяжелого вооружения и пропорционального количества БК стоит не остро, а критически. При чем не первый день, неделю и даже месяц, ухудшаясь с каждым днём. Но решить ее командование ВС РФ не может из-за отсутствия ресурса и возможности наладить систему обеспечения.

— Можно только себе представить, что произойдет с обеспечением передовых подразделений и в целом всего Юга, если развитие событий там интенсифицируется в несколько раз и потребность в МТО возрастёт в 3-4 и больше раза, — написал Коваленко.

Накануне, президент и высшее военное командование Украины во время Ставки верховного главнокомандующего приняли решение по продолжению обороны города Бахмут в Донецкой области.

Фото: ГУР